Чому деякі військові повинні платити військовий збір

19 вересня 2024, 14:18
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Автор: Дарія Подвишенна

Джерело:

Міноборони

Військовослужбовці та працівники інших силових структур в Україні звільнені від сплати військового збору. Втім, є кілька нюансів, які визначають, коли цей податок можна не сплачувати.

Хто не сплачує військовий збір

Згідно з новими правилами, військовий збір зросте з 1,5% до 5%. Втім, у 2023 році Уряд вніс зміни до постанови, що визначає звільнення від податків певних категорій військовослужбовців, повідомляє Урядовий портал.

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Проте, з 9 липня 2022 року, згідно з президентським законом, від сплати військового збору звільнені військовослужбовці:

  • Збройних Сил України
  • Національної гвардії
  • Служби безпеки України
  • Служби зовнішньої розвідки
  • Державної прикордонної служби
  • Міністерства внутрішніх справ
  • Управління державної охорони
  • Державної служби спеціального зв'язку
  • Інших легальних військових формувань

Інші категорії громадян залишаються зобов'язаними сплачувати військовий збір.

Чому військові платять військовий збір

У 2023 році Кабінет Міністрів України затвердив нові правила для підтвердження статусу осіб, які безпосередньо беруть участь у бойових діях в умовах воєнного стану, щоб вони могли скористатися пільгою з оподаткування військовим збором.

Важливо! Згідно зі змінами до постанови від 17 березня 2023 року, військовим збором не оподатковуватимуть доходи військовослужбовців під час їх безпосередньої участі у відсічі та стримуванні збройної агресії Росії.