Чому деякі військові повинні платити військовий збір
Джерело:Міноборони
Військовослужбовці та працівники інших силових структур в Україні звільнені від сплати військового збору. Втім, є кілька нюансів, які визначають, коли цей податок можна не сплачувати.
Хто не сплачує військовий збір
Згідно з новими правилами, військовий збір зросте з 1,5% до 5%. Втім, у 2023 році Уряд вніс зміни до постанови, що визначає звільнення від податків певних категорій військовослужбовців, повідомляє Урядовий портал.
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Проте, з 9 липня 2022 року, згідно з президентським законом, від сплати військового збору звільнені військовослужбовці:
- Збройних Сил України
- Національної гвардії
- Служби безпеки України
- Служби зовнішньої розвідки
- Державної прикордонної служби
- Міністерства внутрішніх справ
- Управління державної охорони
- Державної служби спеціального зв'язку
- Інших легальних військових формувань
Інші категорії громадян залишаються зобов'язаними сплачувати військовий збір.
Чому військові платять військовий збір
У 2023 році Кабінет Міністрів України затвердив нові правила для підтвердження статусу осіб, які безпосередньо беруть участь у бойових діях в умовах воєнного стану, щоб вони могли скористатися пільгою з оподаткування військовим збором.
Важливо! Згідно зі змінами до постанови від 17 березня 2023 року, військовим збором не оподатковуватимуть доходи військовослужбовців під час їх безпосередньої участі у відсічі та стримуванні збройної агресії Росії.