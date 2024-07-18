Прибуток російського КамАЗа впав у 20 разів

Російський КамАЗ протягом довгого часу тримав лідерські позиції на ринку вантажівок Росії. Зараз частка цього виробника сильно скоротилась.

Чому прибутки КамАЗа знижуються

Російські ЗМІ повідомляють, що прибутки КамАЗа впали через прихід китайських конкурентів на ринок Росії. У цьому році значно зменшився виторг компанії.

Читайте також Податки суттєво зростуть: на скільки уряд хоче підвищити військовий збір

Комерційні клієнти почали обирати китайські аналоги КамАЗа. Це пов'язано з тим, що машини з Китаю дешевші і легші в обслуговуванні.

На скільки прибутки КамАЗу впали

Частка КамАЗа на російському ринку скоротилась у 2023 році до 20%. Для порівняння, у 2022 році вона складала 36%.

Прибуток КамАЗа у першому півріччі склав 641,1 мільйона рублів. Це у 20,3 раза менше, ніж було раніше.

При цьому, виторг склав 156,3 мільярда рублів. Це значення менше на 14,9%.

У першому півріччі 2024 року КамАЗ скоротив свої продажі на 30%. Так відбувається тому, що прибутки цієї компанії прямо залежать від держзамовлень.