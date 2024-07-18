Почему прибыль КамАЗа снижаются

Российские СМИ сообщают, что прибыль КамАЗа упала из-за прихода китайских конкурентов на рынок России. В этом году значительно уменьшилась выручка компании.

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Коммерческие клиенты начали выбирать китайские аналоги КамАЗа. Это связано с тем, что машины из Китая дешевле и легче в обслуживании.

Обратите внимание! Доля КамАЗа на российском рынке сократилась в 2023 году до 20%. Для сравнения, в 2022 году она составляла 36%.

На сколько прибыль КамАЗа упала

Прибыль КамАЗа в первом полугодии составила 641,1 миллиона рублей. Это в 20,3 раза меньше, чем было раньше.

При этом, выручка составила 156,3 миллиарда рублей. Это значение меньше на 14,9%.

Заметьте! В первом полугодии 2024 года КамАЗ сократил свои продажи на 30%. Так происходит потому, что прибыли этой компании напрямую зависят от госзаказов.