Чому прибутки КамАЗа знижуються

Російські ЗМІ повідомляють, що прибутки КамАЗа впали через прихід китайських конкурентів на ринок Росії. У цьому році значно зменшився виторг компанії.

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Комерційні клієнти почали обирати китайські аналоги КамАЗа. Це пов'язано з тим, що машини з Китаю дешевші і легші в обслуговуванні.

Зверніть увагу! Частка КамАЗа на російському ринку скоротилась у 2023 році до 20%. Для порівняння, у 2022 році вона складала 36%.

На скільки прибутки КамАЗу впали

Прибуток КамАЗа у першому півріччі склав 641,1 мільйона рублів. Це у 20,3 раза менше, ніж було раніше.

При цьому, виторг склав 156,3 мільярда рублів. Це значення менше на 14,9%.

Зауважте! У першому півріччі 2024 року КамАЗ скоротив свої продажі на 30%. Так відбувається тому, що прибутки цієї компанії прямо залежать від держзамовлень.