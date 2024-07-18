Чому прибутки КамАЗа знижуються
Російські ЗМІ повідомляють, що прибутки КамАЗа впали через прихід китайських конкурентів на ринок Росії. У цьому році значно зменшився виторг компанії.
Читайте також Податки суттєво зростуть: на скільки уряд хоче підвищити військовий збір
Комерційні клієнти почали обирати китайські аналоги КамАЗа. Це пов'язано з тим, що машини з Китаю дешевші і легші в обслуговуванні.
На скільки прибутки КамАЗу впали
Прибуток КамАЗа у першому півріччі склав 641,1 мільйона рублів. Це у 20,3 раза менше, ніж було раніше.
При цьому, виторг склав 156,3 мільярда рублів. Це значення менше на 14,9%.