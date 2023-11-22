Масове звільнення кадрів: акції Citigroup впали на фоні реструктуризації

Вперше за 20 років американська фінансова корпорація Citigroup Inc вирішила звільнити 7 тисяч працівників та 10% топменеджерів. У рамках такої реструктуризації акції компанії впали.

Citigroup проводять реструктуризацію

Корпорація планує скоротити 300 посад старших менеджерів аби спростити структуру банківської системи. Таким чином Citigroup хоче відмовитися від двох основних операційних підрозділів. Скорочення відбудуться у 2024 році.

Читайте також Сотні менеджерів втратять роботу: Citigroup розпочинає реструктуризацію

Натомість планується зосередитися на наступних бізнесах:

торгівля;

банківська справа;

послуги;

управління капіталом;

споживчі пропозиції у США.

Citigroup – це найбільший міжнародний банк та найбільший банк США серед холдингів з березня 2007 року.

Окрім скорочення старших менеджерів, також планується звільнити 7 тисяч працівників. У зв'язку з цим корпорація уже виділила 650 мільйонів доларів на вихідну допомогу.

Станом на 21 листопада акції компанії впали на 0,22% до 45,26 долара. Це пов'язано з інформацією про реструктуризацію банку.