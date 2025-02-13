Бізнес закликав знати гриф "таємно" з інформації про корисні копалини
- Європейська Бізнес Асоціація закликала Кабінет міністрів розсекретити дані про запаси стратегічних корисних копалин для залучення інвестицій.
- Відкритість даних про мінеральні запаси демонструє ефективність у інших країнах, як США та ЄС, що сприяє розвитку галузі без шкоди для національної безпеки.
Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) звернулася до Кабінету міністрів із закликом розсекретити дані про запаси стратегічних корисних копалин, аргументуючи це необхідністю залучення інвестицій у галузь.
Чому це важливо
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу ЄБА. Наразі інформація щодо покладів алмазів, золота, літію, титану, платини та інших ресурсів в Україні має статус "таємно" або "для службового користування".
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Зазначають, що скасування таких обмежень сприятиме розвитку видобувної промисловості без шкоди для національної безпеки.
В Асоціації наголошують, що обмежений доступ до геологічних даних стримує інвестиції та розвиток сектору, особливо з огляду на нестачу фінансових ресурсів і сучасних технологій в Україні.
Який світовий досвід
Світовий досвід демонструє ефективність відкритості у цій сфері. Наприклад, Геологічна служба США регулярно публікує інформацію про мінеральні запаси, а в ЄС діє платформа Raw Materials Information System, що забезпечує доступ до даних про критичні сировинні матеріали.
Питання відкриття геологічної інформації є важливим у контексті виконання програми Ukraine Facility та стратегічного партнерства України з ЄС у сфері сировинних ресурсів.