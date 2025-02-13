Бізнес закликав знати гриф "таємно" з інформації про корисні копалини

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) звернулася до Кабінету міністрів із закликом розсекретити дані про запаси стратегічних корисних копалин, аргументуючи це необхідністю залучення інвестицій у галузь.

Чому це важливо

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу ЄБА. Наразі інформація щодо покладів алмазів, золота, літію, титану, платини та інших ресурсів в Україні має статус "таємно" або "для службового користування".

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Зазначають, що скасування таких обмежень сприятиме розвитку видобувної промисловості без шкоди для національної безпеки.

В Асоціації наголошують, що обмежений доступ до геологічних даних стримує інвестиції та розвиток сектору, особливо з огляду на нестачу фінансових ресурсів і сучасних технологій в Україні.

Який світовий досвід

Світовий досвід демонструє ефективність відкритості у цій сфері. Наприклад, Геологічна служба США регулярно публікує інформацію про мінеральні запаси, а в ЄС діє платформа Raw Materials Information System, що забезпечує доступ до даних про критичні сировинні матеріали.

Питання відкриття геологічної інформації є важливим у контексті виконання програми Ukraine Facility та стратегічного партнерства України з ЄС у сфері сировинних ресурсів.