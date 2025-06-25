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25 червня, 12:16
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Данія збудує заводи для виробництва української зброї

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • Уряд Данії інвестує у створення виробничих потужностей для виготовлення української зброї на своїй території в рамках ініціативи "Build with Ukraine".
  • Данія вже виділила понад 47 мільйонів доларів на перший етап проекту, а вся виготовлена продукція буде передаватися Силам оборони України. 

Уряд Данії долучається до реалізації ініціативи "Build with Ukraine" та інвестує у створення виробничих потужностей для виготовлення української зброї на власній території.

Проєкт уже стартував

Відповідний лист підписали міністр оборони України Рустем Умєров і міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, передає 24 Канал. На перший етап реалізації проекту Данія вже виділила понад 47 мільйонів доларів. 

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Уся продукція, виготовлена на підприємствах, буде передаватися Силам оборони України. Фінансування виробництва відбуватиметься коштом міжнародних партнерів.

"Це – стратегічний крок, який посилює нашу спільну обороноздатність, зміцнює ланцюги постачання, створює нові можливості для обміну технологіями та інтеграції наших оборонних секторів", – зазначив Рустем Умєров.

Довідково. Ініціатива "Build with Ukraine" передбачає створення виробництв української зброї в країнах-партнерках. Підприємства будуватимуться за іноземний кошт і працюватимуть виключно на забезпечення українських військових потреб.

Раніше шляхом такої співпраці вже пішла Велика Британія, яка взяла на себе зобов'язання впродовж 3 років фінансувати виробництво української зброї на своїй території.