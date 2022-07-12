Назад у СРСР: з російського ринку йде виробник дитячих конструкторів Lego

росія вже відчуває наслідки військового вторгнення в Україну через безпрецедентні санкцій з боку країн Заходу. Невдовзі з наслідками агресивної військової кампанії зіткнуться і російські діти. Все тому, що росію покидає відомий виробник дитячих конструкторів Lego.

Lego припиняє діяльність у росії на невизначений термін

Як пишуть російські ЗМІ, данський виробник конструкторів Lego повністю припиняє роботу в росії. Також данська компанія розриває відносини з Inventive Retail Group, яка займається управлінням магазинами бренду в росії.

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Відповідну заяву 12 липня зробив гендиректор російського підрозділу Lego Євген Чихачов.

Ми ухвалили рішення припинити комерційну діяльність у росії на невизначений термін. Це включає припинення роботи більшої частини нашої московської команди і наше партнерство з Inventive Retail Group,

– розповів він.

Гендиректор російського підрозділу Lego зазначив, що компанія скоротила 70 працівників.

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