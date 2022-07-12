Назад у СРСР: з російського ринку йде виробник дитячих конструкторів Lego
росія вже відчуває наслідки військового вторгнення в Україну через безпрецедентні санкцій з боку країн Заходу. Невдовзі з наслідками агресивної військової кампанії зіткнуться і російські діти. Все тому, що росію покидає відомий виробник дитячих конструкторів Lego.
Lego припиняє діяльність у росії на невизначений термін
Як пишуть російські ЗМІ, данський виробник конструкторів Lego повністю припиняє роботу в росії. Також данська компанія розриває відносини з Inventive Retail Group, яка займається управлінням магазинами бренду в росії.
До речі Шведський виробник пральних машин та холодильників Electrolux йде з росії
Відповідну заяву 12 липня зробив гендиректор російського підрозділу Lego Євген Чихачов.
Ми ухвалили рішення припинити комерційну діяльність у росії на невизначений термін. Це включає припинення роботи більшої частини нашої московської команди і наше партнерство з Inventive Retail Group,
– розповів він.
Гендиректор російського підрозділу Lego зазначив, що компанія скоротила 70 працівників.
Які ще компанії покинули росію
- Від початку повномасштабної агресії росії проти України світові бренди продовжують покидати російський ринок та залишати країну-агресорку в ізоляції.
- Не так давно іспанська компанія Mango заявила, що не продовжуватиме пряму діяльність у росії. Магазини працюватимуть за франшизою, однак нових товарів вони більше не отримуватимуть.
- Натомість повністю виходить з росії американський виробник спортивного одягу Nike. У компаній прийняли таке рішення через три місяці після того, як призупинили діяльність у Росії.
- Також у росії припинять виробництво та продаж Coca-Cola. На території окупантів зникне продукція інших брендів Coca-Cola HBC. Йдеться про Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, води BonAqua, соків "Добрий", Pulpy, Rich, "Моя Сім'я", Innocent та іншу продукцію.
- Наприкіці червня ринок росії вирішив покинути найбільший у світі виробник алкогольних напоїв Diageo. Це означає, що в росії більше не будуть робити 8 з 20 найпопулярніших за обсягами продажу світових преміальних брендів алкогольних напоїв.