Найкращий вибір: у яких країнах слід започаткувати бізнес
- Естонія визнана найкращою країною для відкриття бізнесу з найнижчими податками згідно з International Tax Competitiveness Index.
- Серед сусідніх з Україною країн, Угорщина має найнижчий податок на прибуток 9%, а Польща є найближчою по духу з відсутністю мовного бар'єра.
- Європейські країни, які оточують Україну, пропонують вигідні податкові умови та менші ризики входу на ринок для нових бізнесів.
Якщо людина хоче започаткувати власну справу, то спочатку їй варто оцінити, де ця бізнес-ідея буде конкурентоздатною. Крім того, де цю справу можна буде продати з більшою маржинальністю.
У якій країні найкраще відкривати бізнес
Однак слід звернути увагу ще й безпосередньо на країни, де менші податки та менші ризики входу на ринок, розказала виконавча директорка компанії GTL Марія Мулява для 24 каналу.
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Вона пояснила, що європейські країни, які оточують Україну, пропонують найнижчі податки, якщо порівнювати з іншими державами. Також спеціалістка відзначила наявність International Tax Competitiveness Index, за яким можна визначати конкурентність податків по різним країнам щороку. Це корпоративний податок на прибуток, податок з доходів фізичних осіб та податки на нерухомість та ПДВ.
В цьому індексі беруть участь всі компанії з організації економічної служби праці,
– додала Марія Мулява.
Згідно з рейтингом, 11-й рік поспіль найкращою країною по податках є Естонія. Далі список має такий вигляд:
- Латвія;
- Литва;
- Швейцарія;
- Нова Зеландія.
У яких сусідніх країнах краще започаткувати бізнес
Якщо ж казати про сусідні для України країни, то Чехія має 21% податку на прибуток, а Польща – 19%. В Естонії та Латвії він становить 20%. Угорщина має лише 9%. Румунія ж не входить до індексу, але її податок на прибуток, як і податок з доходів фізичних осіб, становить 10%.
Так з країн-сусідок, відповідно до рейтингу, у першу десятку входять:
- Чехія;
- Словаччина;
- Угорщина.
Марія Мулява підкреслила, що найближчою по духу для нашого населення є Польща, вона ж багаторічний партнер України. І якщо йдеться про відкриття бізнесу там, то перевагою буде відсутність мовного бар'єра (наприклад, у порівнянні з Румунією).
Зауважте! У Чехії та Словаччині також менший мовний бар'єр.