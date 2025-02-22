Найкращий вибір: у яких країнах слід започаткувати бізнес

Якщо людина хоче започаткувати власну справу, то спочатку їй варто оцінити, де ця бізнес-ідея буде конкурентоздатною. Крім того, де цю справу можна буде продати з більшою маржинальністю.

У якій країні найкраще відкривати бізнес

Однак слід звернути увагу ще й безпосередньо на країни, де менші податки та менші ризики входу на ринок, розказала виконавча директорка компанії GTL Марія Мулява для 24 каналу.

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Вона пояснила, що європейські країни, які оточують Україну, пропонують найнижчі податки, якщо порівнювати з іншими державами. Також спеціалістка відзначила наявність International Tax Competitiveness Index, за яким можна визначати конкурентність податків по різним країнам щороку. Це корпоративний податок на прибуток, податок з доходів фізичних осіб та податки на нерухомість та ПДВ.

В цьому індексі беруть участь всі компанії з організації економічної служби праці,

– додала Марія Мулява.

Згідно з рейтингом, 11-й рік поспіль найкращою країною по податках є Естонія. Далі список має такий вигляд:

Латвія;

Литва;

Швейцарія;

Нова Зеландія.

У яких сусідніх країнах краще започаткувати бізнес

Якщо ж казати про сусідні для України країни, то Чехія має 21% податку на прибуток, а Польща – 19%. В Естонії та Латвії він становить 20%. Угорщина має лише 9%. Румунія ж не входить до індексу, але її податок на прибуток, як і податок з доходів фізичних осіб, становить 10%.

Так з країн-сусідок, відповідно до рейтингу, у першу десятку входять:

Чехія; Словаччина; Угорщина.

Марія Мулява підкреслила, що найближчою по духу для нашого населення є Польща, вона ж багаторічний партнер України. І якщо йдеться про відкриття бізнесу там, то перевагою буде відсутність мовного бар'єра (наприклад, у порівнянні з Румунією).

Зауважте! У Чехії та Словаччині також менший мовний бар'єр.