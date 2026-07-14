Куди зникають гроші з телефону: абоненти Київстару та lifecell можуть все перевірити
Багато українців регулярно поповнюють мобільний рахунок, але не завжди контролюють, на що саме витрачаються кошти. Через це інколи виникає враження, що гроші зникають невідомо куди.
Як перевірити витрати у Київстарі
Українські мобільні оператори дозволяють переглянути історію списань, використання послуг і деталізацію рахунку. Найзручніше це зробити через застосунок, повідомили в Київстарі.
У розділі "Історія" в застосунку "Мій Київстар" можна переглянути:
- поповнення рахунку;
- списання коштів;
- оплату тарифу;
- витрати на дзвінки;
- використання мобільного інтернету;
- SMS та інші платні сервіси.
Якщо потрібна коротка інформація про останні списання, оператор пропонує безкоштовну послугу "Київстар звіт".
Для цього потрібно набрати комбінацію *135# та отримати SMS із п'ятьма останніми списаннями за тиждень. Альтернативний варіант – скористатися голосовим меню за номером 477*135.
Як перевірити гроші на телефоні у lifecell
Абоненти lifecell можуть скористатися послугою "Деталізований рахунок", яка містить повну інформацію про всі платні операції, повідомили в компанії.
У звіті можна побачити:
- Напрямок кожного дзвінка;
- Тривалість розмов;
- Вартість кожного виклику;
- Перелік усіх платних послуг за обраний період.
Для регулярного отримання електронної деталізації необхідно зареєструватися у системі "Мій lifecell" та активувати відповідну послугу.
Також можна замовити одноразовий друкований звіт у магазині lifecell. Для цього потрібно звернутися особисто та пред'явити документ, що посвідчує особу.
До слова, поки мобільні оператори один за одним підвищують тарифи, Vodafone запустив акцію з безкоштовним тарифом для частини абонентів. У межах пропозиції "Контракт 3-в-1 2026" користувачі можуть не платити за пакет послуг протягом двох місяців.
Акція діє для абонентів, які змінюють тариф або переносять свій номер у мережу Vodafone через сервіс MNP. У базовий пакет входять безлімітний мобільний інтернет, домашній інтернет, необмежені дзвінки всередині мережі, 11 Гігабайтів у роумінгу, 500 хвилин на дзвінки по Україні та за кордон, понад 90 телеканалів і хвилини для міжнародних дзвінків.