Как проверить расходы в "Киевстаре"

Украинские мобильные операторы позволяют просматривать историю списаний, использование услуг и детализацию счета. Удобнее всего это сделать через приложение, сообщили в "Киевстаре".

В разделе "История" в приложении "Мой Киевстар" можно просмотреть:

пополнения счета;

списания средств;

оплату тарифа;

расходы на звонки;

использование мобильного интернета;

SMS и другие платные услуги.

Если нужна краткая информация о последних списаниях, оператор предлагает бесплатную услугу "Киевстар-отчет".

Для этого нужно набрать комбинацию *135# и получить SMS с пятью последними списаниями за неделю. Альтернативный вариант – воспользоваться голосовым меню по номеру 477*135.

Как проверить баланс на телефоне в lifecell

Абоненты lifecell могут воспользоваться услугой "Детализированный счет", которая содержит полную информацию обо всех платных операциях, сообщили в компании.

В отчете можно увидеть:

Направление каждого звонка; Продолжительность разговоров; Стоимость каждого звонка; Перечень всех платных услуг за выбранный период.

Для регулярного получения электронной детализации необходимо зарегистрироваться в системе "Мой lifecell" и активировать соответствующую услугу.

Также можно заказать разовый печатный отчет в магазине lifecell. Для этого нужно обратиться лично и предъявить документ, удостоверяющий личность.

Кстати, пока мобильные операторы один за другим повышают тарифы, Vodafone запустил акцию с бесплатным тарифом для части абонентов. В рамках предложения "Контракт 3-в-1 2026" пользователи могут не платить за пакет услуг в течение двух месяцев.

Акция действует для абонентов, которые меняют тариф или переносят свой номер в сеть Vodafone через сервис MNP. В базовый пакет входят безлимитный мобильный интернет, домашний интернет, неограниченные звонки внутри сети, 11 гигабайт в роуминге, 500 минут на звонки по Украине и за границу, более 90 телеканалов и минуты для международных звонков.