Як перевірити витрати у Київстарі

Українські мобільні оператори дозволяють переглянути історію списань, використання послуг і деталізацію рахунку. Найзручніше це зробити через застосунок, повідомили в Київстарі.

У розділі "Історія" в застосунку "Мій Київстар" можна переглянути:

поповнення рахунку;

списання коштів;

оплату тарифу;

витрати на дзвінки;

використання мобільного інтернету;

SMS та інші платні сервіси.

Якщо потрібна коротка інформація про останні списання, оператор пропонує безкоштовну послугу "Київстар звіт".

Для цього потрібно набрати комбінацію *135# та отримати SMS із п'ятьма останніми списаннями за тиждень. Альтернативний варіант – скористатися голосовим меню за номером 477*135.

Як перевірити гроші на телефоні у lifecell

Абоненти lifecell можуть скористатися послугою "Деталізований рахунок", яка містить повну інформацію про всі платні операції, повідомили в компанії.

У звіті можна побачити:

Напрямок кожного дзвінка; Тривалість розмов; Вартість кожного виклику; Перелік усіх платних послуг за обраний період.

Для регулярного отримання електронної деталізації необхідно зареєструватися у системі "Мій lifecell" та активувати відповідну послугу.

Також можна замовити одноразовий друкований звіт у магазині lifecell. Для цього потрібно звернутися особисто та пред'явити документ, що посвідчує особу.

До слова, поки мобільні оператори один за одним підвищують тарифи, Vodafone запустив акцію з безкоштовним тарифом для частини абонентів. У межах пропозиції "Контракт 3-в-1 2026" користувачі можуть не платити за пакет послуг протягом двох місяців.

Акція діє для абонентів, які змінюють тариф або переносять свій номер у мережу Vodafone через сервіс MNP. У базовий пакет входять безлімітний мобільний інтернет, домашній інтернет, необмежені дзвінки всередині мережі, 11 Гігабайтів у роумінгу, 500 хвилин на дзвінки по Україні та за кордон, понад 90 телеканалів і хвилини для міжнародних дзвінків.