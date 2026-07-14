Як перевірити витрати у Київстарі
Українські мобільні оператори дозволяють переглянути історію списань, використання послуг і деталізацію рахунку. Найзручніше це зробити через застосунок, повідомили в Київстарі.
У розділі "Історія" в застосунку "Мій Київстар" можна переглянути:
- поповнення рахунку;
- списання коштів;
- оплату тарифу;
- витрати на дзвінки;
- використання мобільного інтернету;
- SMS та інші платні сервіси.
Якщо потрібна коротка інформація про останні списання, оператор пропонує безкоштовну послугу "Київстар звіт".
Для цього потрібно набрати комбінацію *135# та отримати SMS із п'ятьма останніми списаннями за тиждень. Альтернативний варіант – скористатися голосовим меню за номером 477*135.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Як перевірити гроші на телефоні у lifecell
Абоненти lifecell можуть скористатися послугою "Деталізований рахунок", яка містить повну інформацію про всі платні операції, повідомили в компанії.
У звіті можна побачити:
- Напрямок кожного дзвінка;
- Тривалість розмов;
- Вартість кожного виклику;
- Перелік усіх платних послуг за обраний період.
Для регулярного отримання електронної деталізації необхідно зареєструватися у системі "Мій lifecell" та активувати відповідну послугу.
Також можна замовити одноразовий друкований звіт у магазині lifecell. Для цього потрібно звернутися особисто та пред'явити документ, що посвідчує особу.
До слова, поки мобільні оператори один за одним підвищують тарифи, Vodafone запустив акцію з безкоштовним тарифом для частини абонентів. У межах пропозиції "Контракт 3-в-1 2026" користувачі можуть не платити за пакет послуг протягом двох місяців.
Акція діє для абонентів, які змінюють тариф або переносять свій номер у мережу Vodafone через сервіс MNP. У базовий пакет входять безлімітний мобільний інтернет, домашній інтернет, необмежені дзвінки всередині мережі, 11 Гігабайтів у роумінгу, 500 хвилин на дзвінки по Україні та за кордон, понад 90 телеканалів і хвилини для міжнародних дзвінків.