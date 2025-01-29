До 120 тисяч гривень на місяць: які робітничі професії стали високооплачуваними і де брак кадрів

Найбільший кадровий дефіцит в Україні фіксують серед кваліфікованих робітників. Зокрема, бракує швачок, електромонтерів, сантехніків, зварників, автослюсарів та інших спеціалістів.

Ринок праці

Про це повідомила "РБК-УКраїна" директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк, інформує 24 Канал. За її словами, ситуація на ринку праці залишається складною.

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Якщо до повномасштабного вторгнення основною проблемою була нестача вакансій, то нині – дефіцит кадрів.

Зараз компанії змушені не лише шукати нових співробітників, а й утримувати наявні кадри,

– зазначила вона.

Зауважте. Найбільше труднощів із заповненням вакансій – у сферах транспорту, будівництва та переробної промисловості. У найближчі 10 років дефіцит робочої сили в країні може сягнути 4,5 мільйона осіб.

Дефіцит робочої сили

Попри війну, проблема нестачі кадрів існувала й раніше. В Україні протягом багатьох років робітничі професії вважалися непрестижними та низькооплачуваними, що призвело до їхнього дефіциту.

"Українці часто не хочуть працювати, наприклад, швачками, бо вважають, що ця робота низькооплачувана. Однак реальні зарплати в цій сфері значно вищі", – пояснює Жовтяк.

За її словами, деякі спеціалісти можуть отримувати досить високі зарплати. Наприклад, зварникам пропонують до 100 тисяч гривень на місяць, а операторам верстатів із ЧПУ – до 120 тисяч гривень.

Які спеціалісти будуть потрібні після війни

Зі зростанням економіки та початком відбудови після війни країна потребуватиме ще більше робітничих кадрів. Зокрема, особливо важливими будуть спеціальності у таких сферах:

Будівництво – відновлення житла та інфраструктури.

Енергетика – ремонт та модернізація електромереж.

Водопостачання та газопостачання – оновлення комунікацій.

Медицина – зросте попит на молодший медперсонал та працівників соціальної сфери.

За прогнозами, з кожним роком конкуренція за кваліфікованих працівників лише посилюватиметься, що може стимулювати подальше зростання заробітних плат у цих сферах.