Робочих рук в Україні стане рекордно мало до 2030 року: який дефіцит прогнозують

Протягом найближчих років Україна може зіткнутися з подальшим скороченням робочої сили. Навіть повернення частини громадян з-за кордону та інтеграція ветеранів не зможуть повністю компенсувати втрати, а це створюватиме додаткові перешкоди для відновлення економіки.

Скільки людей житиме в Україні і як зменшиться кількість робочих рук

До кінця 2030 року цивільна робоча сила може скоротитися з 12,9 мільйона до 11,9 мільйона людей – на 8%, прогнозує KSE Institute.

Щоб за меншої кількості працівників досягти прогнозованих показників ВВП, продуктивність праці у 2027 – 2029 роках мала б зростати в середньому на 5,1% щороку. Це у 2,6 раза швидше, ніж у 2011 – 2021 роках. Загалом, за прогнозами, до початку 2041 року населення в межах території, охопленої дослідженням, може становити:

26,7 мільйона людей за оптимістичним сценарієм;

25 мільйонів – за помірним;

22,3 мільйона – за песимістичним.

За всіх трьох сценаріїв населення скорочуватиметься передусім через перевищення смертності над народжуваністю. Також змінюватиметься його вікова структура: людей старшого віку ставатиме більше, а потенційних працівників – менше.

За помірним сценарієм, кількість людей віком від 15 до 64 років скоротиться з 19,6 мільйона у 2026 році до 16,4 мільйона у 2040-му.

Чи врятує ринок праці повернення українців з-за кордону

Одним із найбільш непередбачуваних чинників залишається міграція. Центральний прогноз робочої сили базується на помірному демографічному сценарії, який передбачає завершення війни наприкінці 2027 року. Після цього протягом 13 років до України може повернутися близько третини громадян, які виїхали через війну.

За таких умов до кінця 2030 року повернення українців може додати до цивільної робочої сили приблизно 500 тисяч людей. Це компенсувало б близько третини скорочення, яке відбулося б без їхнього повернення.

Водночас не всі, хто повернеться, працюватимуть. За розрахунками, зі 100 людей, які приїдуть до України до кінця 2030 року, близько 46 працюватимуть або активно шукатимуть роботу.

Як на кількість працівників вплине повернення ветеранів

Ще один важливий чинник – інтеграція ветеранів і ветеранок у цивільне життя після демобілізації. Від того, наскільки швидко вони зможуть повернутися до роботи, залежатиме чисельність робочої сили.

За оцінками, різниця між швидким і повільним сценаріями інтеграції ветеранів може становити близько 200 тисяч людей у цивільній робочій силі до кінця 2030 року. Загалом прогноз передбачає кілька можливих варіантів розвитку подій:

Сприятливий сценарій: цивільна робоча сила становитиме близько 12,2 мільйона людей. Він передбачає повернення половини українців, які виїхали через війну, протягом 13 років і швидку інтеграцію ветеранів. Базовий сценарій: кількість працівників скоротиться до 11,9 мільйона людей. Несприятливий сценарій: якщо повернеться лише 15% українців за кордоном, а ветерани повільно інтегруватимуться на ринок праці, цивільна робоча сила може зменшитися до 11,5 мільйона людей.

Загалом скорочення робочої сили може стати одним із головних обмежень для економічного відновлення України. Менша кількість працівників означатиме додатковий тиск на бізнес, якому потрібно буде забезпечувати виробництво та зростання навіть за браку кадрів.

За таких умов особливого значення набуватиме підвищення продуктивності праці – тобто здатності створювати більше товарів і послуг за той самий час. Однак для цього потрібні значні темпи зростання ефективності, яких українська економіка раніше не демонструвала.