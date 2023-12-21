Проблеми з поставками: в IKEA попереджають про дефіцит товарів

Стало відомо про атаки хуситів на головному судноплавному маршруті в Червоному морі. Відповідно, вантажні кораблі компаній, в тому числі й IKEA, змушені шукати нові маршрути для доставлення товарів.

Через що прогнозуються затримки поставок

Шведська компанія IKEA попереджає про різдвяний дефіцит після того, як її вантажні судна були змушені відхилитися від курсу через погрози з боку єменських повстанців-хуситів.

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Вони вже активізували напади на кораблі в Суецькому каналі. Як наслідок, компанія шукає альтернативний маршрут для своїх вантажних суден.

На цей час ми можемо повідомити, що ситуація в Суецькому каналі призведе до затримок і може викликати обмеження доступності певних продуктів IKEA,

– сказав Представник Inter Ikea Group.

Річ у тім, що цей судноплавний маршрут є ключовим напрямком світової торгівлі, особливо для транспортування нафти, зерна і споживчих товарів зі Східної Азії.

Що відомо про напади на кораблі

Інформується, що повстанці нападають на кораблі, які проходять через Баб-ель-Мандебську протоку. Водночас група прихильників ХАМАСу – намагається захопити або знищити кораблі, що прямують до Ізраїлю.

Великі судноплавні компанії, такі як: MSC, Maersk, Hapag-Lloyd і CMA CGM – вже призупинили контейнерні перевезення через цей район через різке зростання кількості нападів.

У понеділок, два комерційні кораблі MSC Clara і Swan Atlantic – вже зазнали атаки. Представник хуситів Яхʼя Сареа заявив, що напади були здійснені після того, як екіпажі кораблів не відповіли на їх радіозапити.

Які наслідки зміни вантажних маршрутів

Хусити використовують дрони і протикорабельні ракети для нападу на судна. Відомо, що вони викликають судна по радіо, намагаючись переконати їх змінити курс ближче до контрольованої ними території.

Як результат, кілька великих вантажних компаній почали курсувати вздовж Африки, що призвело до додаткових витрат і затримок, які лише погіршаться найближчими тижнями.

Близько 15 відсотків світового судноплавства проходить через Суецький канал. Він є найкоротшим морським шляхом між Європою та Азією.

Відхилення від звичайного маршруту – збільшують час плавання вантажних суден щонайменше на тиждень. А у сукупності компанії, що переспрямували судна – контролюють близько половини світового ринку контейнерних перевезень.

Відтак, відмова від Червоного моря призведе до збільшення витрат через збільшення часу в дорозі.