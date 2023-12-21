Из-за чего прогнозируются задержки поставок
Шведская компания IKEA предупреждает о рождественском дефиците после того, как ее грузовые суда были вынуждены отклониться от курса из-за угроз со стороны йеменских повстанцев-хуситов.
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Они уже активизировали нападения на корабли в Суэцком канале. В результате компания ищет альтернативный маршрут для своих грузовых судов.
В настоящее время мы можем сообщить, что ситуация в Суэцком канале приведет к задержкам и может вызвать ограничение доступности определенных продуктов IKEA,
– сказал Представитель Inter Ikea Group.
Дело в том, что этот судоходный маршрут является ключевым направлением мировой торговли и особенно для транспортировки нефти, зерна и потребительских товаров из Восточной Азии.
Что известно о нападениях на корабли
Информируется, что повстанцы нападают на корабли, проходящие через Баб-эль-Мандебский пролив. В то же время группа поклонников ХАМАСа – пытается захватить или уничтожить корабли, следующие к Израилю.
В понедельник, два коммерческих корабля MSC Clara и Swan Atlantic – уже подверглись атаке. Представитель хуситов Яхья Сареа заявил, что нападения были совершены после того, как экипажи кораблей не ответили на их радиозапросы.
Какие последствия изменения грузовых маршрутов
Как результат, несколько крупных грузовых компаний начали курсировать вдоль Африки, что привело к дополнительным затратам и задержкам. которые только ухудшатся в ближайшие недели.
Отклонения от обычного маршрута – увеличивают время плавания грузовых судов по меньшей мере в неделю. А в совокупности компании, перенаправившие суда – контролируют около половины мирового рынка контейнерных перевозок.
Следовательно, отказ от Красного моря приведет к увеличению затрат из-за увеличения времени в пути.