Через що прогнозуються затримки поставок

Шведська компанія IKEA попереджає про різдвяний дефіцит після того, як її вантажні судна були змушені відхилитися від курсу через погрози з боку єменських повстанців-хуситів.

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Вони вже активізували напади на кораблі в Суецькому каналі. Як наслідок, компанія шукає альтернативний маршрут для своїх вантажних суден.

На цей час ми можемо повідомити, що ситуація в Суецькому каналі призведе до затримок і може викликати обмеження доступності певних продуктів IKEA,

– сказав Представник Inter Ikea Group.

Річ у тім, що цей судноплавний маршрут є ключовим напрямком світової торгівлі, особливо для транспортування нафти, зерна і споживчих товарів зі Східної Азії.

Що відомо про напади на кораблі

Інформується, що повстанці нападають на кораблі, які проходять через Баб-ель-Мандебську протоку. Водночас група прихильників ХАМАСу – намагається захопити або знищити кораблі, що прямують до Ізраїлю.

Цікаво! Великі судноплавні компанії, такі як: MSC, Maersk, Hapag-Lloyd і CMA CGM – вже призупинили контейнерні перевезення через цей район через різке зростання кількості нападів.

У понеділок, два комерційні кораблі MSC Clara і Swan Atlantic – вже зазнали атаки. Представник хуситів Яхʼя Сареа заявив, що напади були здійснені після того, як екіпажі кораблів не відповіли на їх радіозапити.

Зверніть увагу! Хусити використовують дрони і протикорабельні ракети для нападу на судна. Відомо, що вони викликають судна по радіо, намагаючись переконати їх змінити курс ближче до контрольованої ними території.

Які наслідки зміни вантажних маршрутів

Як результат, кілька великих вантажних компаній почали курсувати вздовж Африки, що призвело до додаткових витрат і затримок, які лише погіршаться найближчими тижнями.

Зверніть увагу! Близько 15 відсотків світового судноплавства проходить через Суецький канал. Він є найкоротшим морським шляхом між Європою та Азією.

Відхилення від звичайного маршруту – збільшують час плавання вантажних суден щонайменше на тиждень. А у сукупності компанії, що переспрямували судна – контролюють близько половини світового ринку контейнерних перевезень.

Відтак, відмова від Червоного моря призведе до збільшення витрат через збільшення часу в дорозі.