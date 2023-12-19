Високі показники експорту меблів

У період з січня по листопад 2023 року Україні вдалося експортувати меблів на 730 мільйонів доларів. Це на 3,2% менше за минулорічний показник в межах аналогічного періоду, проте це пояснюється фактором, який неможливо було передбачити.

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Йдеться про блокаду українського кордону польськими перевізниками. Затримка із доставкою суттєво вплинула на прибутки українських компаній.

Вантажівки з меблями тижнями стояли в черзі на кордоні в листопаді 2023 року, і невелика частка була доставлена автомобілями з вантажопідйомністю до трьох тонн,

– повідомила Оксана Донська, координаторка розвитку меблевих кластерів.

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Очікується, що розблокування кордону та відкладений попит дозволять досягнути експорту на рівні 810 мільйонів доларів за підсумками 2023 року.

Дуже активно українські меблі для реалізації по всій свої мережі закуповує JYSK. Обсяги закупівель у грошовому вимірі впродовж останніх 2 років виросли на 20%. Якщо українські виробники перейдуть на європейські стандарти, а також імплементують соціальні та екологічні ініціативи, то обсяги закупівель будуть зростати ще активніше.