Высокие показатели экспорта мебели

В период с января по ноябрь 2023 года Украине удалось экспортировать мебель на 730 миллионов долларов. Это на 3,2% меньше прошлогоднего показателя в пределах аналогичного периода, однако это объясняется фактором, который невозможно было предположить.

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Речь идет о блокаде украинской границы польскими перевозчиками. Задержка с доставкой оказала существенное влияние на доходы украинских компаний.

Грузовики с мебелью неделями стояли в очереди на границе в ноябре 2023 года, и небольшая часть была доставлена автомобилями с грузоподъемностью до трех тонн.

– сообщила Оксана Донская, координатор развития мебельных кластеров.

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Ожидается, что разблокировка границы и отложенный спрос позволят достичь экспорта на уровне 810 миллионов долларов по итогам 2023 года.

Очень активно украинскую мебель для реализации по всей своей сети закупает JYSK. Объемы закупок в денежном выражении за последние 2 года выросли на 20%. Если украинские производители перейдут на европейские стандарты, а также имплементируют социальные и экологические инициативы, то объемы закупок будут расти еще активнее.