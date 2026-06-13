Експертка розповіла, чи потрібно подавати декларацію ФОПа в разі відсутності доходу

Відсутність доходу не завжди означає, що ФОП може не звітувати перед податковою. Тож навіть якщо підприємець тимчасово припиняє свою діяльність або не отримує прибутку, в окремих випадках він все одно має подавати декларацію.

Хто має подавати таку декларацію

Правила звітності залежать від системи оподаткування та інших нюансів ведення бізнесу. Деталі "Фактам ICTV" пояснила фінансова директорка Activitis Анастасія Штаньковська.

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Насамперед варто зазначити, що всі ФОПи повинні подавати звітність у встановлені законодавством строки. Це правило також поширюється на випадки, коли підприємець не отримував доходу, – у такій ситуації необхідна нульова декларація.

Зауважте! Несвоєчасне подання декларації або її відсутність можуть обернутися штрафом, який доведеться сплатити в будь-якому разі.

Однак для спрощенців передбачено виняток: за відсутності доходу вони можуть не подавати декларацію платника єдиного податку.

Водночас ФОПи III групи мають звітувати, якщо отримували дохід у попередніх кварталах року, адже декларація формується наростальним підсумком. До слова, за статтею 296 ПКУ, платники податку на додану вартість серед них також ведуть облік доходів і витрат за типовою формою.

Які податки потрібно платити

Для I та II груп єдиний податок має фіксовану ставку – наразі це 332,80 гривні та 1 729,40 гривні відповідно. А от для III групи його розмір залежить від доходу (5% за роботи без ПДВ і 3% – із ПДВ).

Тож якщо ви не мали доходів протягом певного податкового періоду, наприклад, у конкретному кварталі чи році, то зазвичай не потрібно сплачувати ЄП (для ФОПів III групи – 24 Канал),

– пояснила експертка.

Водночас єдиний соціальний внесок необхідно сплачувати незалежно від наявності чи розміру доходу. Ба більше, це має пріоритет над більшістю інших фінансових зобов'язань підприємця, за винятком виплати зарплати працівникам.

Нагадаємо, розмір ЄСВ розраховують, використовуючи актуальну мінімальну заробітну плату. Тож у 2026 році щомісячний мінімальний страховий внесок зріс і становить 1 902,34 гривні.