Українці неохоче декларували доходи: скільки заплатив рекордсмен

У січні 2025 року громадяни України подали понад 16 000 податкових декларацій у межах кампанії декларування доходів, отриманих у 2024 році.

Скільки доходів задекларували українці

Загальна сума задекларованого доходу склала 16,2 мільярда гривень, що на 17% (2,3 мільярда гривень) менше порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби.

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Попри зменшення доходів, суми податків, що стягуються, зросли. Зокрема, до держбюджету сплачено:

201,1 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), що на 42% (60 мільйонів гривень) більше, ніж у січні 2024 року;

податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), що на 42% (60 мільйонів гривень) більше, ніж у січні 2024 року; 34,3 мільйона гривень військового збору – на 23% (6,5 мільйона гривень) більше, ніж у січні 2024 року.

При цьому, семеро громадян задекларували податкові зобов'язання на суму понад 1 мільярд гривень. Троє з них сплатять понад 10 мільйонів гривень податків і зборів із доходів, отриманих за кордоном.

Зауважте. Найбільшу суму до бюджету сплатить мешканець Житомирської області – 42,1 мільйонів гривень податків із власних доходів.

Крім того, майже 4000 людей подали декларації для отримання податкової знижки, загальна сума повернення складе 26,3 мільйонів гривень.