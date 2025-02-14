Сколько доходов задекларировали украинцы

Общая сумма задекларированного дохода составила 16,2 миллиарда гривен, что на 17% (2,3 миллиарда гривен) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы.

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Несмотря на уменьшение доходов, суммы налогов, взимаемых, выросли. В частности, в госбюджет уплачено:

201,1 миллионов гривен налога на доходы физических лиц (НДФЛ), что на 42% (60 миллионов гривен) больше, чем в январе 2024 года;

налога на доходы физических лиц (НДФЛ), что на 42% (60 миллионов гривен) больше, чем в январе 2024 года; 34,3 миллиона гривен военного сбора – на 23% (6,5 миллиона гривен) больше, чем в январе 2024 года.

При этом, семеро граждан задекларировали налоговые обязательства на сумму более 1 миллиарда гривен. Трое из них уплатят более 10 миллионов гривен налогов и сборов с доходов, полученных за рубежом.

Заметьте. Наибольшую сумму в бюджет уплатит житель Житомирской области – 42,1 миллионов гривен налогов с собственных доходов.

Кроме того, почти 4000 человек подали декларации для получения налоговой скидки, общая сумма возврата составит 26,3 миллионов гривен.