З 5 липня в Україні повертають обов'язкову держстатзвітність: що знати бізнесу

З 5 липня підприємства, установи та організації на підконтрольних територіях знову зобов'язані подавати державну статистичну звітність, як це було до повномасштабного вторгнення.

Статзвітність знову обов'язкова

Це передбачають зміни до закону, ухвалені Верховною Радою 18 червня, підписані президентом 3 липня й опубліковані 4 липня. Про це повідомила Державна служба статистики, передає 24 Канал.

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Зокрема, відновлюється:

обов'язкове регулярне подання статистичної звітності бізнесом;

можливість проводити вибіркові обстеження населення (щодо доходів, зайнятості, житлових умов тощо);

повноцінне використання статистики для формування економічної, соціальної та демографічної політики.

Зауважте. Для компаній, які через війну не могли подавати звітність, передбачено перехідний період до 5 жовтня 2025 року – за цей час звіти можна подати без штрафів.