В Індії з'явився конкурент Netflix: дві компанії об'єднали медійні активи

Корпорація Walt Disney завершила злиття своїх індійських активів із компанією Reliance Industries на загальну суму 8,5 мільярда доларів. Вони створили нову компанію, яка може скласти конкуренцію Netflix.

Що відомо про нову компанію

Нова компанія, названа JioStar, розділена на три підрозділи, кожен із яких керується окремим генеральним директором, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Закон чи тиск: чому моделі на OnlyFans повинні платити податки за "творчість"

До складу JioStar увійшли:

розважальний сегмент, що об’єднав телеканали Reliance's Colours і Disney's Star;

цифровий напрямок із платформами JioCinema та Hotstar;

спортивний підрозділ.

Хто керуватиме JioStar

Злиття перетворить JioStar на найбільшого гравця індійського ринку розваг, до складу якого входитимуть 120 телеканалів і два стримінгові сервіси.

Хто очолить підрозділи компанії:

Колишній керівник Google і нинішній голова JioCinema Кіран Мані, очолить цифровий напрямок JioStar.

Розважальним підрозділом керуватиме Кевін Ваз, топменеджер Viacom 18 Media, що належить Reliance.

Спортивний сегмент очолить Санджог Гупта, який раніше керував спортивними операціями Disney в Індії.

Зауважте! Нова компанія змагатиметься з такими гігантами, як Sony, Netflix та Amazon.