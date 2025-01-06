Disney і Sony отримали 17 мільйонів від російського спільного підприємства після початку війни

Компанії Disney і Sony отримали 13,5 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 17 мільйонів доларів) дивідендів від спільного російського підприємства після початку повномасштабної війни Росії проти України, попри заяви про припинення діяльності в країні.

Співпраця з Росією попри відмовки

24 Канал з посиланням на дані The Telegraph повідомляє, що у березні 2022 року, через місяць після вторгнення Росії в Україну, московська компанія Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR) перерахувала 13,1 мільйонів фунтів лондонській компанії Eastern European Holdings (EEH), яка спільно належить Disney та підрозділу Sony Columbia Pictures.

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Додаткові 440 тисяч фунтів було виплачено в період із липня по грудень 2023 року.

Ці виплати пов'язані з доходами, отриманими ще до того, як студії оголосили про зупинку діяльності в Росії. Наразі ані Disney, ані Sony не ведуть жодних комерційних операцій у Росії. У компаній також немає формальних претензій щодо порушення санкцій чи інших неправомірних дій.

Історія спільного підприємства

Спільне підприємство EEH було засноване Disney і Sony у 2006 році для дистрибуції фільмів у Росії, включаючи такі блокбастери, як "Холодне серце" та "Людина-павук: Повернення додому". Однак після початку повномасштабної війни обидві компанії оголосили про припинення роботи в країні-агресорі. У червні 2022 року було прийнято рішення про повне закриття WDSSPR, а виплата дивідендів здійснювалася в рамках завершення її діяльності.

Представники Disney та Sony утрималися від офіційних коментарів щодо ситуації.