Сотрудничество с Россией несмотря на отговорки

24 Канал со ссылкой на данные The Telegraph сообщает, что в марте 2022 года, через месяц после вторжения России в Украину, московская компания Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR) перечислила 13,1 миллионов фунтов лондонской компании Eastern European Holdings (EEH), которая совместно принадлежит Disney и подразделению Sony Columbia Pictures.

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Дополнительные 440 тысяч фунтов были выплачены в период с июля по декабрь 2023 года.

Эти выплаты связаны с доходами, полученными еще до того, как студии объявили об остановке деятельности в России. Сейчас ни Disney, ни Sony не ведут никаких коммерческих операций в России. У компаний также нет формальных претензий о нарушении санкций или других неправомерных действий.

История совместного предприятия

Совместное предприятие EEH было основано Disney и Sony в 2006 году для дистрибуции фильмов в России, включая такие блокбастеры, как "Холодное сердце" и "Человек-паук: Возвращение домой". Однако после начала полномасштабной войны обе компании объявили о прекращении работы в стране-агрессоре. В июне 2022 года было принято решение о полном закрытии WDSSPR, а выплата дивидендов осуществлялась в рамках завершения ее деятельности.

Представители Disney и Sony воздержались от официальных комментариев по ситуации.