Помер мультимільярдер Дітріх Матешіц: він заснував одну з найпопулярніших австрійських компаній

У віці 78 років помер засновник компанії Red Bull та власник однойменної команди "Формули-1" Дітріх Матешіц. Про це повідомив керівник гоночної команди австрійського мільярдера Крістіан Горнер 22 жовтня.

Причини смерті багатія наразі невідомі. Раніше європейські ЗМІ писали про серйозні проблеми Матешіца зі здоров'ям, зокрема, що у нього виявили онкологічне захворювання.

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Історія Матешіца та його бізнесу

Дітріх Матешіц спільно з таїландським інвестором Чалео Йювідья заснували компанію Red Bull ще у 1982 році, після того, як австрійський підприємець спробував тонізуючий напій на основі кофеїну та таурину.

Кілька років Матешіц працював над формулою напою, а у 1987-у році Red Bull вже з'явився на прилавках австрійських магазинів. Енергетик став популярним не лише в Австрії, але й по всьому світу – у 2021 році компанія продала близько 10 мільярдів бляшанок Red Bull у 172 країнах.

Паралельно з розвитком компанії Red Bull, Матешіц активно почав цікавитись спортом, й здійснював значні інвестиції в екстремальні види активностей та автоперегони.

У 2004 році австрійський мільярдер викупив у компанії Ford гоночну команду Jaguar і створив на її базі Red Bull Racing, – команду, яка у 2010 – 2013 роках чотири рази вигравала Кубок конструкторів "Формули-1", а її гонщик Себастьян Феттель стільки ж разів ставав чемпіоном.

Додамо, що станом на травень 2022 року, видання Forbes оцінювало статки Дітріха Матешіца у 27,4 мільярда доларів.