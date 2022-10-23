Причини смерті багатія наразі невідомі. Раніше європейські ЗМІ писали про серйозні проблеми Матешіца зі здоров'ям, зокрема, що у нього виявили онкологічне захворювання.

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Історія Матешіца та його бізнесу

Дітріх Матешіц спільно з таїландським інвестором Чалео Йювідья заснували компанію Red Bull ще у 1982 році, після того, як австрійський підприємець спробував тонізуючий напій на основі кофеїну та таурину.

Кілька років Матешіц працював над формулою напою, а у 1987-у році Red Bull вже з'явився на прилавках австрійських магазинів. Енергетик став популярним не лише в Австрії, але й по всьому світу – у 2021 році компанія продала близько 10 мільярдів бляшанок Red Bull у 172 країнах.

Паралельно з розвитком компанії Red Bull, Матешіц активно почав цікавитись спортом, й здійснював значні інвестиції в екстремальні види активностей та автоперегони.

У 2004 році австрійський мільярдер викупив у компанії Ford гоночну команду Jaguar і створив на її базі Red Bull Racing, – команду, яка у 2010 – 2013 роках чотири рази вигравала Кубок конструкторів "Формули-1", а її гонщик Себастьян Феттель стільки ж разів ставав чемпіоном.

Додамо, що станом на травень 2022 року, видання Forbes оцінювало статки Дітріха Матешіца у 27,4 мільярда доларів.