Причины смерти богачи пока неизвестны. Ранее европейские СМИ писали о серьезных проблемах Матешица со здоровьем, в частности, что у него обнаружили онкологическое заболевание.

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История Матешица и его бизнеса

Дитрих Матешиц совместно с таиландским инвестором Чалео Йювидья основали компанию Red Bull еще в 1982 году, после того как австрийский предприниматель попробовал тонизирующий напиток на основе кофеина и таурина.

Несколько лет Матешиц работал над формулой напитка, а в 1987 году Red Bull уже появился на прилавках австрийских магазинов. Энергетик стал популярен не только в Австрии, но и по всему миру – в 2021 году компания продала около 10 миллиардов банок Red Bull в 172 странах.

Параллельно с развитием компании Red Bull Матешиц активно начал интересоваться спортом и осуществлял значительные инвестиции в экстремальные виды активностей и автогонки.

В 2004 году австрийский миллиардер выкупил у компании Ford гоночную команду Jaguar и создал на ее базе Red Bull Racing, – команду, которая в 2010 – 2013 годах четыре раза выигрывала Кубок конструкторов "Формулы-1", а ее гонщик Себастьян Феттель столько же раз становился чемпионом.

Добавим, что по состоянию на май 2022 года, издание Forbes оценивало состояние Дитриха Матешица в 27,4 миллиарда долларов.