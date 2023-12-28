Через вимоги МВФ: Кабмін змінив правила надання фіндопомоги бізнесу

Український уряд запровадив кілька програм для підтримки українського бізнесу. На вимогу МВФ деякі аспекти процесу будуть переглянуті.

Що зміниться на вимогу МВФ

Кабінет міністрів змінив порядок надання фінансової підтримки для українського бізнесу. Вони будуть стосуватися кількох ключових положень.

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Зокрема, популярна програма кредитування бізнесу "5-7-9%" тепер буде сфокусована на мікро, малих та середніх підприємствах. Великому ж бізнесу доведеться шукати інші шляхи додаткового фінансування.

Також нове рішення знімає обмеження на кредитування для деяких підприємців. Йдеться про тих, хто:

перереєструвався на підконтрольну територію України, але ще не має можливості релокувати бізнес; стосується підприємців, які своєчасно платять податки та виконують кредитні зобов'язання;

зареєстровані у Херсоні та області, а також на території Миколаївської та Дніпропетровської областей, в яких вже визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації, але вона ще не внесена у Перелік територій активних бойових дій

Нагадаємо, в Україні скоротять кількість груп підприємців на спрощеному оподаткуванні.