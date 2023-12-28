Що зміниться на вимогу МВФ
Кабінет міністрів змінив порядок надання фінансової підтримки для українського бізнесу. Вони будуть стосуватися кількох ключових положень.
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Зокрема, популярна програма кредитування бізнесу "5-7-9%" тепер буде сфокусована на мікро, малих та середніх підприємствах. Великому ж бізнесу доведеться шукати інші шляхи додаткового фінансування.
Також нове рішення знімає обмеження на кредитування для деяких підприємців. Йдеться про тих, хто:
- перереєструвався на підконтрольну територію України, але ще не має можливості релокувати бізнес; стосується підприємців, які своєчасно платять податки та виконують кредитні зобов'язання;
- зареєстровані у Херсоні та області, а також на території Миколаївської та Дніпропетровської областей, в яких вже визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації, але вона ще не внесена у Перелік територій активних бойових дій
Нагадаємо, в Україні скоротять кількість груп підприємців на спрощеному оподаткуванні.