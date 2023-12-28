Что изменится по требованию МВФ

Кабинет Министров изменил порядок предоставления финансовой поддержки для украинского бизнеса. Они будут касаться нескольких ключевых положений.

Интересно Возможности или деньги: как лучше стимулировать своих работников

В частности, популярная программа кредитования бизнеса "5-7-9%" будет сфокусирована на микро, малых и средних предприятиях. Большому бизнесу придется искать другие пути дополнительного финансирования.

Также новое решение снимает ограничения по кредитованию для некоторых предпринимателей. Речь идет о тех, кто:

перерегистрировался на подконтрольную территорию Украины, но еще нет возможности релоцировать бизнес; касается предпринимателей, своевременно платящих налоги и выполняющих кредитные обязательства;

зарегистрированы в Херсоне и области, а также на территории Николаевской и Днепропетровской областей, где уже определена дата завершения боевых действий или временной оккупации, но она еще не внесена в Перечень территорий активных боевых действий

Напомним, в Украине сократят количество групп предпринимателей по упрощенному налогообложению.