Ринок праці в Україні: кого найбільше потребують роботодавці зараз

13 серпня 2024, 14:11
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Автор: Анастасія Зорик

Джерело:

УНН

Є професії, на які в Україні найбільший попит уже протягом довгого часу. Це пов'язано з багатьма факторами, зокрема, плинністю кадрів.

Кого потребують роботодавці найбільше

Найбільше на Єдиному порталі вакансій у сфері послуг. Лише для продавців розміщено 20 тисяч пропозицій.

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Також роботодавці активно шукають:

  • кухарів – для них розміщено 6 тисяч вакансій;
  • бариста, офіціантів та охоронців – по приблизно 2 тисячі пропозицій на кожну зі спеціальностей.

Серед кваліфікованих робітників найбільше шукають:

  • водіїв – 12 тисяч вакансій;
  • слюсарів – 6 тисяч;
  • швачок, електриків, механіків – по 2 тисячі вакансій на кожну професію;
  • автослюсарів, токарів – по 1 тисячі вакансій.

Водночас серед некваліфікованих робітників найбільший попит на:

  • вантажників – 4 тисячі вакансій;
  • підсобних робітників, прибиральників – по 2 тисячі на кожну спеціальність;
  • двірників та укладальників – по 1 тисячі.

А от серед професіоналів і фахівців найбільше потрібні:

  • бухгалтери – для них розміщено 7 тисяч вакансій;
  • інженери – 6 тисяч вакансій;
  • лікарі – 4 тисячі;
  • медичні сестри та фармацевти – по 3 тисячі пропозицій на кожну професію;
  • вчителі – 2 тисячі пропозицій;
  • технологи, вихователі, юристи, економісти, психологи – по 1 тисячі вакансій на спеціальність.