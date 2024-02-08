ЄС критикує уряди через те, що до Росії потрапляють заборонені товари

Брюссель висловлює занепокоєння, що предмети, які походять з ЄС, використовуються Росією на полі бою. Відтак, ЄС закликав уряди терміново припинити незаконний потік товарів до Росії.

Радикальні заходи

Заборонені товари потрапляють до Росії з "третіх країн", які не входять до ЄС, а отже, не обмежені в імпорті та експорті товарів так, як безпосередньо Росія. А крім того, такі товари можуть постачатися через дочірні компанії європейських компаній, які діють за межами блоку для виробництва товарів

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Серед заборонених товарів — предмети та технології, які не є зброєю, але можуть використовуватися в військових цілях і потрапляти на поле бою.

Європейська Комісія попередила країни про необхідність "негайних, спільних і рішучих дій від усіх нас". Це відбувається на тлі спроб Брюсселя знівелювати можливість обходу санкцій.

! Хоча самі санкції узгоджуються на рівні ЄС, відповідальність за їх виконання лежить на урядах, під наглядом Єврокомісії. Країни схвалили новий пакет обмежень проти Росії у грудні та працюють над наступним, оскільки вторгнення Москви в Україну наближається до свого третього року.

Своєю чергою, голова з питань фінансів ЄС Мейрід МакГіннесс та торговий представник Валдіс Домбровскіс пообіцяли незабаром надати "детальну інформацію" про компанії, що ухиляються від санкцій. Вони зазначили, що проведуть перевірку до середини квітня, щоб оцінити вжиті заходи.

Що пропонують в ЄС

Комісія розглядає можливість створення спеціалізованого органу ЄС для забезпечення виконання санкцій, що на практиці передбачає перехід цієї функції від національних урядів до європейського рівня.

! Експорт заборонених товарів до країн поза ЄС зріс із 3 мільярдів євро до початку вторгнення в Україну до. Це "надзвичайно тривожне" зростання компенсує втрату легальної торгівлі цими товарами з Росією до війни, вважають у Єврокомісії.

У відповідному листі, адресованому урядам, Єврокомісія закликає "притягнути до відповідальності операторів ЄС, які активно підривають санкції ЄС, незалежно від місця їх діяльності"

МакГіннесс також закликає країни-члени звернутися до компаній, залучених у виробництво товарів, на які поширюються санкції, щоб стимулювати їх до більш ретельного дотримання вимог щодо перевірки своїх ланцюгів постачання відповідно до правил санкцій ЄС.