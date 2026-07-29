У Молдові хочуть скоротити штат "дочки" Газпрому: компанію закликають "стримати свої апетити"

Влада Молдови може скоротити адміністративні витрати АТ Молдовогаз. Таким чином частину підвищення тарифу на газ можна було б компенсувати. Про це повідомив глава парламенту Молдови Ігор Гросу.

Що відомо про події АТ "Молдовагаз"

Зокрема, вже внесли законопроєкт, який має стимулювати компанію оптимізувати свою структуру та витрати, про що пише Logos Press.

За словами Гросу, уряд надалі надаватиме компенсації в холодний сезон. Він також зазначив, що вартість газу складається з двох основних компонентів:

закупівельної ціни на міжнародних ринках, на яку Молдова не може вплинути; внутрішніх витрат, які можна скоротити.

Ігор Гросу Очільник парламенту Молдови Ми не можемо впливати на біржові ціни, але можемо оптимізувати роботу всередині країни. У четвер був внесений законопроєкт, який, має спонукати АТ "Moлдовагаз" трохи стримати свої апетити. За всієї поваги – у системі є 12 компаній, 12 директорів, 12 бухгалтерій і 5 тисяч працівників. Усі ці адміністративні витрати потім включаються до витрат, на які компанія посилається, обґрунтовуючи необхідність підвищення тарифів.

Він також повідомив, що влада розглядає можливість реорганізації системи розподілу газу, зокрема шляхом скорочення кількості компаній, щоб зменшити витрати, які зрештою несуть споживачі.

Гросу також порушив питання винагороди керівництва компанії, заявивши, що рівень зарплат слід переглянути з огляду на складну економічну ситуацію.

Минулого тижня я сказав, що директор Молдовагаз за один місяць отримав 400 тисяч леїв. Він заперечив це, заявивши, що це неправда. Я ще раз перевірив інформацію – сума становить 377 999 леїв за квітень,

– розповів Ігор Гросу.

Ці заяви прозвучали на тлі звернення Енергоатому до Національного агентства з регулювання в енергетиці з проханням підвищити тариф на природний газ із 14,42 лея до 20,30 лея за кубометр.

Нагадаємо, що Молдовагаз є "дочкою" російського "Газпрому". Торік Національне агентство з регулювання енергетики Молдови анулювало ліцензію на постачання газу компанії.

Які є ще новини щодо Молдови

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Також у Молдові є труднощі з водопостачанням. Мер Кишинева Іон Чебан закликав Володимира Зеленського особисто долучитися до розв'язання проблеми.