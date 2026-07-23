Про це повідомило видання Newsmaker.

Що хочуть посадовці Молдови?

За словами Чебана, він планує направити листа від свого імені, а також від імені жителів Кишинева та центральної частини країни. Мер висловив сподівання, що українська влада не допустить виникнення водної кризи для населення Молдови. Водночас він розкритикував керівництво власної країни, заявивши, що не довіряє його здатності ефективно впоратися з потенційною кризою.

У відповідь міністр довкілля Молдови Георге Хаждер заявив, що міська влада має насамперед займатися модернізацією системи водопостачання, а не перекладати відповідальність на Україну. За його словами, у Кишиневі досі експлуатуються застарілі водопровідні мережі та водозабірна станція, збудована ще у 1974 році, які потребують оновлення.

Чому виникла проблема з водою?

У середині липня Україна запропонувала зменшити обсяги скидання води з Дністровського водосховища зі 100 до 70 кубометрів за секунду, щоб зберегти запаси на випадок тривалої посухи. Після звернення молдовської сторони Київ погодився до кінця липня залишити чинний режим скидання води.

Раніше міністр довкілля Молдови попереджав, що через зниження рівня води у Дністровському водосховищі Кишинів може зіткнутися з перебоями у водопостачанні. Натомість Іон Чебан назвав цю проблему штучною та звинуватив центральну владу у спробі залишити столицю без води.

Нагадаємо, 15 березня у Молдові оголосили 15-денний режим екологічної тривоги через забруднення Дністра нафтопродуктами після російського удару по Дністровській ГЕС. Уряд заявив, що забруднення поширюється вниз за течією, звернувся по допомогу до ЄС та не виключає обмеження використання води в найбільш постраждалих районах.