Об этом сообщило издание Newsmaker.

Что хотят чиновники Молдовы?

По словам Чебана, он планирует направить письмо от своего имени, а также от имени жителей Кишинева и центральной части страны. Мэр выразил надежду, что украинские власти не допустят возникновения водного кризиса для населения Молдовы. В то же время он раскритиковал руководство своей страны, заявив, что не доверяет его способность эффективно справиться с потенциальным кризисом.

В ответ министр окружающей среды Молдовы Георге Хаждер заявил, что городские власти должны в первую очередь заниматься модернизацией системы водоснабжения, а не перекладывать ответственность на Украину. По его словам, в Кишиневе до сих пор эксплуатируются устаревшие водопроводные сети и водозаборная станция, построенная еще в 1974 году, которые нуждаются в обновлении.

Почему возникла проблема с водой?

В середине июля Украина предложила сократить объемы сброса воды из Днестровского водохранилища со 100 до 70 кубометров в секунду, чтобы сохранить запасы на случай продолжительной засухи. После обращения молдавской стороны Киев согласился до конца июля оставить действующий режим сброса воды.

Ранее министр окружающей среды Молдовы предупреждал, что из-за снижения уровня воды в Днестровском водохранилище Кишинев может столкнуться с перебоями в водоснабжении. В свою очередь Ион Чебан назвал эту проблему искусственной и обвинил центральные власти в попытке оставить столицу без воды.

Напомним, 15 марта в Молдове объявили 15-дневный режим экологической тревоги из-за загрязнения Днестра нефтепродуктами после российского удара по Днестровской ГЭС. Правительство заявило, что загрязнение распространяется вниз по течению, обратилось за помощью к ЕС и не исключает ограничения использования воды в наиболее пострадавших районах.