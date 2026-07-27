Про це повідомляє Newsmaker.

Чому у Молдові стався дефіцит палива?

Уряд пояснює нинішній дефіцит одразу двома факторами. Першим називають зниження рівня води у Дунаї, що ускладнило транспортування нафтопродуктів водним шляхом. Другою причиною стала ескалація конфлікту на Близькому Сході, яка призвела до порушення міжнародних логістичних ланцюгів та затримок із постачанням пального.

У молдовському уряді зазначили, що працюють над оперативним усуненням дефіциту. За останню добу до країни прибули дві баржі із приблизно 6 тисячами тонн дизельного пального. Крім того, вже 27 липня очікується ще одна поставка такого ж обсягу.

Додаткові надходження мають насамперед забезпечити пальним ті автозаправні станції, де наразі спостерігається його нестача, та максимально швидко скоротити дефіцит.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Проблему з паливом раніше також підтвердила асоціація "Сила фермерів", яка представляє інтереси сільськогосподарських виробників. Там заявили, що аграрії стикаються не лише зі зростанням цін на дизельне пальне, а й із дедалі гострішим його дефіцитом.

На думку представників асоціації, нестача дизельного пального може негативно вплинути на проведення сезонних польових робіт та створити додаткові труднощі для аграрного сектору країни. У зв'язку із цим фермери закликали владу терміново вжити необхідних заходів для стабілізації ситуації на паливному ринку.

Уряд Молдови запевняє, що після надходження нових партій дизельного пального ситуація на автозаправних станціях має поступово нормалізуватися, а перебої з постачанням будуть мінімізовані.

Водночас у Кабінеті міністрів наголосили, що нинішня ситуація є значно кращою, ніж під час піка паливної кризи навесні 2026 року. Тоді дизельного пального не було вже на 182 автозаправних станціях, що більш ніж утричі перевищує нинішній показник.

Нагадаємо, у Молдові, окрім дефіциту дизельного пального, загострюється й ситуація з водопостачанням. Мер Кишинева Іон Чебан заявив, що звернеться до президента України Володимира Зеленського із проханням не допустити водної кризи, яка може виникнути через можливе скорочення скидання води з Дністровського водосховища.

Водночас міністр довкілля Молдови Георге Хаждер розкритикував таку ініціативу, наголосивши, що місцева влада має насамперед модернізувати застарілу систему водопостачання, а не перекладати відповідальність на Україну.