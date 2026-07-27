Об этом сообщает Newsmaker .

Почему в Молдавии произошел дефицит топлива?

Правительство объясняет нынешний дефицит сразу двумя факторами. Первым называют снижение уровня воды в Дунае, что усложнило транспортировку нефтепродуктов водным путем. Второй причиной стала эскалация конфликта на Ближнем Востоке, приведшая к нарушению международных логистических цепей и задержкам со снабжением горючего.

В молдавском правительстве отметили, что работают над оперативным устранением дефицита. За последние сутки в страну прибыли две баржи с примерно 6 тысяч тонн дизельного горючего. Кроме того, уже 27 июля ожидается еще одна поставка такого же объема.

Дополнительные поступления должны в первую очередь обеспечить горючим автозаправочные станции, где наблюдается его нехватка, и максимально быстро сократить дефицит.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Проблему с топливом ранее подтвердила также ассоциация "Сила фермеров", представляющая интересы сельскохозяйственных производителей. Там заявили, что аграрии сталкиваются не только с ростом цен на дизельное топливо, но и с более острым его дефицитом.

По мнению представителей ассоциации, нехватка дизельного горючего может негативно повлиять на проведение сезонных полевых работ и создать дополнительные трудности для аграрного сектора страны. В связи с этим фермеры призвали власти срочно принять необходимые меры для стабилизации ситуации на топливном рынке.

Правительство Молдовы уверяет, что после поступления новых партий дизельного горючего ситуация на автозаправочных станциях должна постепенно нормализоваться, а перебои со снабжением будут минимизированы.

В то же время в Кабинете министров подчеркнули, что нынешняя ситуация значительно лучше, чем во время пика топливного кризиса весной 2026 года. Тогда дизельного горючего не было уже на 182 автозаправочных станциях, что более чем втрое превышает нынешний показатель.

Напомним, в Молдове, помимо дефицита дизельного горючего, обостряется и ситуация с водоснабжением . Мэр Кишинева Ион Чебан заявил, что обратится к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить водного кризиса, который может возникнуть из-за возможного сокращения сброса воды из Днестровского водохранилища.

В то же время министр окружающей среды Молдовы Георг Хадждер раскритиковал такую инициативу, подчеркнув, что местные власти должны прежде всего модернизировать устаревшую систему водоснабжения, а не перекладывать ответственность на Украину.