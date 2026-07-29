Что известно о событиях в АО "Молдовагаз"

В частности, уже внесен законопроект, который должен стимулировать компанию к оптимизации своей структуры и расходов, о чем пишет Logos Press.

По словам Гросу, правительство и в дальнейшем будет предоставлять компенсации в холодный сезон. Он также отметил, что стоимость газа складывается из двух основных компонентов:

закупочной цены на международных рынках, на которую Молдова не может повлиять; внутренних расходов, которые можно сократить.

Игорь Гросу Глава парламента Молдовы Мы не можем влиять на биржевые цены, но можем оптимизировать работу внутри страны. В четверг был внесен законопроект, который должен побудить АО "Молдовагаз" немного сдержать свои аппетиты. При всем уважении – в системе 12 компаний, 12 директоров, 12 бухгалтерий и 5 тысяч сотрудников. Все эти административные расходы затем включаются в затраты, на которые компания ссылается, обосновывая необходимость повышения тарифов.

Он также сообщил, что власти рассматривают возможность реорганизации системы распределения газа, в частности путем сокращения количества компаний, чтобы уменьшить расходы, которые в конечном итоге несут потребители.

Гросу также поднял вопрос о вознаграждении руководства компании, заявив, что уровень зарплат следует пересмотреть с учетом сложной экономической ситуации.

На прошлой неделе я сказал, что директор "Молдовагаз" за один месяц получил 400 тысяч леев. Он опроверг это, заявив, что это неправда. Я еще раз проверил информацию – сумма составляет 377 999 леев за апрель,

– рассказал Игорь Гросу.

Эти заявления прозвучали на фоне обращения "Энергоатома" в Национальное агентство по регулированию в энергетике с просьбой повысить тариф на природный газ с 14,42 лея до 20,30 лея за кубометр.

Напомним, что "Молдовагаз" является "дочерней компанией" российского "Газпрома". В прошлом году Национальное агентство по регулированию энергетики Молдовы аннулировало лицензию на поставку газа этой компании.

Какие еще есть новости о Молдове

В настоящее время в Молдове наблюдается дефицит топлива. Причинами являются снижение уровня воды в Дунае, а также эскалация конфликта на Ближнем Востоке.

Также в Молдове наблюдаются трудности с водоснабжением. Мэр Кишинева Ион Чебан призвал Владимира Зеленского лично присоединиться к решению этой проблемы.