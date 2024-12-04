Деякі українці можуть отримати "тринадцяту зарплату" наприкінці року
В Україні передбачена так звана тринадцята зарплата — додаткова винагорода, розмір якої може складати до однієї дванадцятої від річного доходу за кожен місяць роботи. Виплата надається працівникам за умови, що це прописано в колективному договорі або внутрішніх правилах підприємства.
Що таке "тринадцята зарплата"
Така виплата є важливим заохоченням для працівників і часто допомагає покращити їхнє фінансове становище перед новорічними святами, повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.
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Згідно Законом "Про оплату праці", премії та річні бонуси входять до складу заробітної плати як заохочувальні виплати. Їх порядок та розмір встановлюються:
- у колективних договорах;
- у внутрішніх положеннях підприємства, узгоджених із профспілкою або представниками трудового колективу.
Що впливає на розмір зарплати
Кожне підприємство самостійно визначає правила нарахування тринадцятої зарплати, включаючи умови, терміни виплат і порядок розрахунку. На розмір цієї премії впливають кілька чинників:
- Тривалість роботи. Виплата здійснюється за кожен повний місяць роботи впродовж року.
- Лікарняні. Час, проведений на лікарняному, може зменшити суму винагороди.
- Відпустки. Враховуються як основна, так і додаткова відпустка, а також декретна відпустка.
- Святкові дні. Їх кількість також впливає на підсумковий розрахунок.
Тринадцята зарплата зазвичай становить одну дванадцяту річного заробітку за кожен повний місяць роботи. Для прикладу:
Якщо працівник отримує щомісячний оклад у розмірі 2 400 євро і пропрацював 10 місяців, річна премія становитиме:
2 400 ÷ 12 × 10 = 2 000 євро.
У разі відпрацювання всього календарного року розмір тринадцятої зарплати дорівнюватиме місячному окладу, тобто 2 400 євро.
Чи оподатковується "тринадцята зарплата"
Варто враховувати, що тринадцята зарплата входить до складу фонду оплати праці та оподатковується згідно з нормами Податкового кодексу України. З цієї виплати утримуються:
- Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
- Військовий збір.
Зазвичай тринадцяту зарплату виплачують у грудні або на початку січня, проте конкретні терміни залежать від політики підприємства.
Зауважте! Така виплата не є гарантованою для всіх працівників. Її нарахування залежить від внутрішніх правил компанії, фінансових результатів діяльності та виконання співробітником своїх обов’язків. Ті, хто перебував у тривалих неоплачуваних відпустках, можуть отримати тринадцяту зарплату лише частково або взагалі не отримати її.