Додаток Mir Pay зник з Google Play через санкції проти НСПК
Через санкції, введені проти Національної системи платіжних карт, додаток "Mir Pay" було видалено з Google Play. Користувачі в мережі зазначають, що не можуть знайти цей додаток у магазині від Google з вчорашнього дня.
Які ще додатки стали недоступні
Також перестали бути доступні для завантаження додатки "СБПэй" і "Привет!", які до цього були вільні для скачування, передають російські ЗМІ.
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Водночас додатки були видалені з AppStore для пристроїв Apple ще наприкінці лютого після того, як НСПК потрапила під санкції США.Зауважте! Mir Pay можна було встановити лише на пристрої на базі ОС Android (від версії 7.0 і вище), офіційно виготовлені для Росії, а для пристроїв Apple такої можливості раніше не було.
Samsung призупиняє роботу з картами "Мір"
3 квітня Samsung Pay припиняє підтримку російських карт "Мір". Згідно із заявою компанії, користувачі більше не зможуть додавати нові картки "Мір" до сервісу, а всі раніше додані картки будуть автоматично видалені з програми.До слова! Це рішення не торкнеться користувачів Samsung Pay у Білорусі, де сервіс продовжить функціонувати без обмежень.