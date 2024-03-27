Які ще додатки стали недоступні

Також перестали бути доступні для завантаження додатки "СБПэй" і "Привет!", які до цього були вільні для скачування, передають російські ЗМІ.

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Водночас додатки були видалені з AppStore для пристроїв Apple ще наприкінці лютого після того, як НСПК потрапила під санкції США.

Зауважте! Mir Pay можна було встановити лише на пристрої на базі ОС Android (від версії 7.0 і вище), офіційно виготовлені для Росії, а для пристроїв Apple такої можливості раніше не було.

Samsung призупиняє роботу з картами "Мір"

3 квітня Samsung Pay припиняє підтримку російських карт "Мір". Згідно із заявою компанії, користувачі більше не зможуть додавати нові картки "Мір" до сервісу, а всі раніше додані картки будуть автоматично видалені з програми.

До слова! Це рішення не торкнеться користувачів Samsung Pay у Білорусі, де сервіс продовжить функціонувати без обмежень.