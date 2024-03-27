Які ще додатки стали недоступні

Також перестали бути доступні для завантаження додатки "СБПэй" і "Привет!", які до цього були вільні для скачування, передають російські ЗМІ.

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Водночас додатки були видалені з AppStore для пристроїв Apple ще наприкінці лютого після того, як НСПК потрапила під санкції США.

Samsung призупиняє роботу з картами "Мір"

3 квітня Samsung Pay припиняє підтримку російських карт "Мір". Згідно із заявою компанії, користувачі більше не зможуть додавати нові картки "Мір" до сервісу, а всі раніше додані картки будуть автоматично видалені з програми.