Які ще додатки стали недоступні
Також перестали бути доступні для завантаження додатки "СБПэй" і "Привет!", які до цього були вільні для скачування, передають російські ЗМІ.
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Водночас додатки були видалені з AppStore для пристроїв Apple ще наприкінці лютого після того, як НСПК потрапила під санкції США.
Samsung призупиняє роботу з картами "Мір"
3 квітня Samsung Pay припиняє підтримку російських карт "Мір". Згідно із заявою компанії, користувачі більше не зможуть додавати нові картки "Мір" до сервісу, а всі раніше додані картки будуть автоматично видалені з програми.