Какие еще приложения стали недоступны
Также перестали быть доступны для загрузки приложения "СБПэй" и "Привет!", которые до этого были свободны для скачивания, передают российские СМИ.
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В то же время приложения были удалены из AppStore для устройств Apple еще в конце февраля после того, как НСПК попала под санкции США.
Samsung приостанавливает работу с картами "Мир"
3 апреля Samsung Pay прекращает поддержку российских карт "Мир". Согласно заявлению компании, пользователи больше не смогут добавлять новые карты "Мир" в сервис, а все ранее добавленные карты будут автоматически удалены из приложения.