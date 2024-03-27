Какие еще приложения стали недоступны

Также перестали быть доступны для загрузки приложения "СБПэй" и "Привет!", которые до этого были свободны для скачивания, передают российские СМИ.

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В то же время приложения были удалены из AppStore для устройств Apple еще в конце февраля после того, как НСПК попала под санкции США.

Заметьте! Mir Pay можно было установить только на устройства на базе ОС Android (от версии 7.0 и выше), официально изготовленные для России, а для устройств Apple такой возможности раньше не было.

Samsung приостанавливает работу с картами "Мир"

3 апреля Samsung Pay прекращает поддержку российских карт "Мир". Согласно заявлению компании, пользователи больше не смогут добавлять новые карты "Мир" в сервис, а все ранее добавленные карты будут автоматически удалены из приложения.

К словуэто решение не коснется пользователей Samsung Pay в Беларуси, где сервис продолжит функционировать без ограничений.