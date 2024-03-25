Chanel уходит из России
В марте 2022 года бренд Chanel сообщил о том, что вместе со всеми покидает российский рынок. Однако на деле компания осталась работать в России и отмалчиваться о своей позиции относительно войны.
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Компания не получает особой выгоды от деятельности в России из-за того, что ей запретили экспортировать на рынок оккупантов товар, который дороже 300 евро. Как сообщают российские СМИ, прямо сейчас бренд говорит с арендодателями о расторжении договоров об аренде коммерческих помещений.
Публично компания Chanel пока не делала никаких заявлений о своем выходе с российского рынка. Предполагают, что свой флагманский магазин на Петровке в Москве бренд также закроет.
До полномасштабного вторжения компания Chanel имела в России 17 магазинов. С началом полномасштабного вторжения и действия санкции выручка бренда на рынке оккупантов снизился вчетверо, а вместо прибыли пришлось покрывать убытки в 1,7 миллиарда рублей.
Также известно, что в России уже нет магазинов LVMH, Gucci, Hermes и Burberry. Поэтому, уже вскоре предметы роскоши на рынке россиян будут доступны только подпольно, как в любимых ими 90-х.