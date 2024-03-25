Chanel уходит из России

В марте 2022 года бренд Chanel сообщил о том, что вместе со всеми покидает российский рынок. Однако на деле компания осталась работать в России и отмалчиваться о своей позиции относительно войны.

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Компания не получает особой выгоды от деятельности в России из-за того, что ей запретили экспортировать на рынок оккупантов товар, который дороже 300 евро. Как сообщают российские СМИ, прямо сейчас бренд говорит с арендодателями о расторжении договоров об аренде коммерческих помещений.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Публично компания Chanel пока не делала никаких заявлений о своем выходе с российского рынка. Предполагают, что свой флагманский магазин на Петровке в Москве бренд также закроет.

До полномасштабного вторжения компания Chanel имела в России 17 магазинов. С началом полномасштабного вторжения и действия санкции выручка бренда на рынке оккупантов снизился вчетверо, а вместо прибыли пришлось покрывать убытки в 1,7 миллиарда рублей.

Также известно, что в России уже нет магазинов LVMH, Gucci, Hermes и Burberry. Поэтому, уже вскоре предметы роскоши на рынке россиян будут доступны только подпольно, как в любимых ими 90-х.