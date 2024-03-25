Chanel йде з Росії

У березні 2022 року бренд Chanel повідомив про те, що разом з усіма покидає російський ринок. Однак на ділі компанія залишилася працювати у Росії та відмовчуватися про свою позицію щодо війни.

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Компанія не отримує особливої вигоди від діяльності в Росії через те, що їй заборонили експортувати на ринок окупантів товар, який дорожчий за 300 євро. Як повідомляють російські ЗМІ, просто зараз бренд говорить з орендодавцями про розірвання договорів про оренду комерційних приміщень.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Публічно компанія Chanel поки що не робила жодних заяв про свій вихід з російського ринку. Припускають, що свій флагманський магазин на Пєтровкє у Москві бренд також закриє.

До повномасштабного вторгення компанія Chanel мала в Росії 17 магазинів. З початком повномасштабного вторгення та дії санкції виторг бренду на ринку окупантів знизився вчетверо, а замість прибутку довелося покривати збитки у 1,7 мільярда рублів.

Також відомо, що в Росії вже немає магазинів LVMH, Gucci, Hermes та Burberry. Відтак, вже незабаром предмети розкоші на ринку росіян будуть доступні лише підпільно, як в улюблених ними 90-х.