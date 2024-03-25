Chanel йде з Росії
У березні 2022 року бренд Chanel повідомив про те, що разом з усіма покидає російський ринок. Однак на ділі компанія залишилася працювати у Росії та відмовчуватися про свою позицію щодо війни.
Цікаво Непомітний, але визначальний фактор: чому підприємцям необхідно розвивати емоційний інтелект
Компанія не отримує особливої вигоди від діяльності в Росії через те, що їй заборонили експортувати на ринок окупантів товар, який дорожчий за 300 євро. Як повідомляють російські ЗМІ, просто зараз бренд говорить з орендодавцями про розірвання договорів про оренду комерційних приміщень.
Публічно компанія Chanel поки що не робила жодних заяв про свій вихід з російського ринку. Припускають, що свій флагманський магазин на Пєтровкє у Москві бренд також закриє.
До повномасштабного вторгення компанія Chanel мала в Росії 17 магазинів. З початком повномасштабного вторгення та дії санкції виторг бренду на ринку окупантів знизився вчетверо, а замість прибутку довелося покривати збитки у 1,7 мільярда рублів.
Також відомо, що в Росії вже немає магазинів LVMH, Gucci, Hermes та Burberry. Відтак, вже незабаром предмети розкоші на ринку росіян будуть доступні лише підпільно, як в улюблених ними 90-х.