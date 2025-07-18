В Україні може з'явитися DOGE – аналог департаменту Маска
- В Україні планують створити аналог департаменту Маска DOGE, заснованого у США для оцінки ефективності та скорочення видатків.
- Ініціатива в Україні оголошена першим віцепрем’єром Михайлом Федоровим, який зазначив, що шукає людину для очолення нового напрямку.
Департамент ефективності державного управління (DOGE) у США створив Ілон Маск. Схожий планують запустити для кількох проєктів в Україні.
Чи створять в Україні DOGE?
Новий департамент може з’явитися в уряді України, повідомляє 24 Канал з посиланням на першого віцепрем’єра Михайла Федорова.
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Планую запустити аналог DOGE для кількох проєктів. Потрібно терміново скоротити видатки та оцінити ефективність. Буду шукати людину, яка очолить цей напрямок,
– повідомив Федоров.
Як DOGE з’явився у США?
У вересні 2024 року Дональд Трамп пообіцяв у разі свого переобрання створити комісію з перевірки ефективності роботи уряду.
Так заснували DOGE – Департамент з питань ефективності уряду, який очолив Ілов Маск. Ініціатива Трампа була спрямована на оптимізацію державних витрат і скорочення бюрократії, а результатом її наразі стало отримання Маском державного крісла, та хаос, що виник у держслужбі США.
Так працівники DOGE у США намагалися отримати доступ до систем держскарбниці США та обмежили доступ держслужбовців до низки федеральних систем даних.
У квітні стало відомо, що Трамп заявив про те, що департамент Маска припинить існування. Згодом Маск оголосив, що залишає посаду в адміністрації Трампа.