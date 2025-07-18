Создадут ли в Украине DOGE?

Новый департамент может появиться в правительстве Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на первого вице-премьера Михаила Федорова.

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Планирую запустить аналог DOGE для нескольких проектов. Нужно срочно сократить расходы и оценить эффективность. Буду искать человека, который возглавит это направление,

– сообщил Федоров.

Как DOGE появился в США?

В сентябре 2024 года Дональд Трамп пообещал в случае своего переизбрания создать комиссию по проверке эффективности работы правительства.

Так основали DOGE – Департамент по вопросам эффективности правительства, который возглавил Илов Маск. Инициатива Трампа была направлена на оптимизацию государственных расходов и сокращение бюрократии, а результатом ее пока стало получение Маском государственного кресла, и хаос, возникший в госслужбе США.

Так работники DOGE в США пытались получить доступ к системам госказны США и ограничили доступ госслужащих к ряду федеральных систем данных.

В апреле стало известно, что Трамп заявил о том, что департамент Маска прекратит существование. Впоследствии Маск объявил, что покидает пост в администрации Трампа.