Гральний бізнес приносить мільярди: надходження у січні 2025 року рекордні

Доходи від податків на гральний бізнес у січні 2025 року зросли у 134 рази у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року. Тоді надходження становили 5,5 мільйона гривень. Наразі ж вони значно зросли.

Ринок стає прозорим

Про це повідомив голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, наголосивши, що ринок азартних ігор поступово стає прозорим і регульованим сектором економіки, інформує 24 Канал.

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У січні 2025 року до бюджету надійшло 735,63 мільйона ггривень податкових платежів від суб’єктів грального бізнесу, що на 74,2% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, та у 134 рази перевищує рівень січня 2021 року (5,5 мільйона гривень),

– повідомив Гетманцев.

Графік податкових надходжень

За його словами, посилений контроль за платникми податків у цій сфері сприяє виведенню бізнесу з тіні та, звісно – наповненню державного бюджету.

Також Гетманцев оприлюднив графік структури податкових надходжень за січень 2025 року, який демонструє суттєве зростання платежів від грального бізнесу.

Скільки подтаків сплатив гральний бізнес у січні / Інфографікаа з телеграму Гетманцева

Динаміка надходжень до бюджету з 2021 по 2025 роки / Інфографіка з телеграму Гетманцева

Довідково. Згідно з оприлюдненими раніше даними, у 2024 році гральний бізнес сплатив 17 мільярдів гривень податків, що на 63% більше, ніж за 2023 рік.