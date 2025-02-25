Рынок становится прозрачным

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, подчеркнув, что рынок азартных игр постепенно становится прозрачным и регулируемым сектором экономики, информирует 24 Канал.

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В январе 2025 года в бюджет поступило 735,63 миллиона гривен налоговых платежей от субъектов игорного бизнеса, что на 74,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года, и в 134 раза превышает уровень января 2021 года (5,5 миллиона гривен),

– сообщил Гетманцев.

График налоговых поступлений

По его словам, усиленный контроль за налогоплательщиками в этой сфере способствует выведению бизнеса из тени и, конечно – наполнению государственного бюджета.

Также Гетманцев обнародовал график структуры налоговых поступлений за январь 2025 года, который демонстрирует существенный рост платежей от игорного бизнеса.

Сколько подтаков уплатил игорный бизнес в январе / Инфографикаа с телеграмма Гетманцева

Динамика поступлений в бюджет с 2021 по 2025 годы / Инфографика с телеграмма Гетманцева

Справочно. Согласно обнародованным ранее данным, в 2024 году игорный бизнес уплатил 17 миллиардов гривен налогов, что на 63% больше, чем за 2023 год.